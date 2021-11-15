Факти ICTV — Випуск 12:45 (15.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЄС розширив санкції проти Білорусі за створення міграційної кризи; живуть у проваллі 8 метрів. І в зоні ризику ще сотні будинків. Зсуви руйнують курортний Чорноморськ; чи вміє Україна утилізовувати використані медичні маски, та чому їх не можна викидати у звичайний смітник; у Дніпрі більше сотні будинків залишилися без тепла.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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