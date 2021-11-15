Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV — Випуск 12:45 (15.11.2021)

Анастасія Мазур

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЄС розширив санкції проти Білорусі за створення міграційної кризи; живуть у проваллі 8 метрів. І в зоні ризику ще сотні будинків. Зсуви руйнують курортний Чорноморськ; чи вміє Україна утилізовувати використані медичні маски, та чому їх не можна викидати у звичайний смітник; у Дніпрі більше сотні будинків залишилися без тепла.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV — Випуск 8:45 (15.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 8:45 (15.11.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (15.11.2021)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (15.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (14.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (14.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 18:45 (13.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 18:45 (13.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (13.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (13.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 18:45 (12.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 18:45 (12.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 15:45 (12.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 15:45 (12.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (12.11.2021)
Факти ICTV — Випуск 12:45 (12.11.2021)
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка