Факти ICTV — Випуск 12:45 (15.11.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ЄС розширив санкції проти Білорусі за створення міграційної кризи; живуть у проваллі 8 метрів. І в зоні ризику ще сотні будинків. Зсуви руйнують курортний Чорноморськ; чи вміє Україна утилізовувати використані медичні маски, та чому їх не можна викидати у звичайний смітник; у Дніпрі більше сотні будинків залишилися без тепла.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-11-15
Теги: Факти 12.45, Факти ICTV