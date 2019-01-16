Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові напали і стріляли в поліцейського. Зловмисники втекли; 1150 днів – без російського газу. В уряді обговорюють наші енергетичні перспективи; до 24 квітня. Усім полоненим у Росії українським морякам продовжили термін за гратами.

Опубліковано Cічень, 16 в 13:46



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