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Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 16.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один загиблий, двоє поранених. Бойовики підбили машину українських військових; митний ажіотаж. Сім днів до завершення дії пільг на розмитнення євроблях; екстрим, адреналін і жодної страховки. В столиці – 3 місяці з гастролями унікальний німецький цирк.

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