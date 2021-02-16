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Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: міністр Степанов вкотре переконує, що вакцина в Україні буде; у регіонах зростає рівень захворюванності на коронавірус; у більшості областей варто очікувати погіршення погодних умов; нові санкції проти Росії; повернення українців із Занзібару; наскільки реально відкрити власну справу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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