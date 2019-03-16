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Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 16.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на сторожі водних рубежів. Як несе службу українська морська охорона; Шулявський міст зачиняють на ремонт. Скільки часу триватиме і як бути водіям та пасажирам громадського транспорту; ліки, їжа, продукти за 45 хвилин. Новий вид доставки у столиці. Як це працює і скільки коштує.

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