Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: жорсткий локдаун в Україні введуть, коли більше половини областей стануть червоними; земельна реформа та велика приватизація – сьогодні у депутатів розгляд двох великих питань; на фронті десять обстрілів наших позицій, а у Чорному морі НАТО показало росіянам силу і залучило до масштабних навчань українські кораблі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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