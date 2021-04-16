Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Жулянах зустрічають першу партію вакцини Pfizer; Макрон, Меркель та Зеленський обговорять загострення на наших кордонах; депутати критикують міністра охорони здоров’я Максима Степанова за повільну вакцинацію; згадуємо Бориса Возницького – лицаря забутих замків України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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