Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.04.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Жулянах зустрічають першу партію вакцини Pfizer; Макрон, Меркель та Зеленський обговорять загострення на наших кордонах; депутати критикують міністра охорони здоров’я Максима Степанова за повільну вакцинацію; згадуємо Бориса Возницького – лицаря забутих замків України.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-04-16
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