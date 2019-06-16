Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: четверо загиблих і ще четверо в лікарні – два легковики не розминулись на Вінниччині; феєрична перемога юнацької збірної з футболу в Польщі; день батька в компанії відомих акторів та зірок – ICTV, ООН та посольство Швеції на ВДНГ, влаштували родинне свято.

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