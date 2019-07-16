Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українські ветерани готуються до Ігор Нескорених. Як триває національний відбір; чи можливе в Україні оновлення системи влади; нагодують бринзою, напоять вином. Рай для туристів – бессарабське етно-село Фрумушика-Нова.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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