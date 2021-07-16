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Андрій Майдан |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Кам’янці-Подільському п’яний чоловік жбурнув у людей гранату; у Раді призначили нового очільника МВС, ним став Денис Монастирський; повінь в Німеччині, десятки загиблих і сотні зниклих безвісти; в Україні стартувала реєстрація для складання іспиту на рівень володіння державною мовою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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