Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один поранений і 16 обстрілів наших позицій – бойовики тримають напругу на Донбасі; в Україні дефіцит інсуліну – тисячі хворих на діабет не можуть отримати безкоштовні препарати за державною програмою; ціни на нафту різко злетіли через удар по саудівських НПЗ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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