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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: попри вихідні, кількість нових випадків Covid залишається високою – майже 13 тис. за добу і понад 270 людей померло; російські найманці активізувались на фронті – вісім обстрілів. Серед бійців є поранений; екологічна біда на Харківщині – там ціле місто завалене сміттям, тонни непотребу забруднюють воду, але грошей на прибирання в бюджеті нема.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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