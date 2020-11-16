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Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: другий тур місцевих виборів у семи містах. Вже є результати екзит-полів; від Covid-19 помер новообраний мер Конотопа; карантин вихідного дня. Чи дотрималися його українці; вони змушені залишати професію. Куди йдуть українські медики та чому за кордоном їх цінують більше, ніж у нас.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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