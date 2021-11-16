Факти ICTV — Випуск 12:45 (16.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до Парламенту з тестом або повним курсом щеплення. Чи всі депутати готові до нових правил; чи можлива ескалація і коли? Навіщо Росія знову брязкає зброєю і чи має Україна план дій на випадок вторгнення; багатотонні вантажівки руйнують місто Вознесенськ на Миколаївщині! Чому ні поліція, ні влада не можуть нічого вдіяти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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