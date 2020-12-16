Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Харківщині за добу понад дві сотні постраждалих через ожеледицю; поліцейські на гарячому впіймали групу злодіїв-вантажників у херсонському аеропорту; які країни найчастіше цьогоріч працевлаштовували українців; гривня продовжує міцніти; мерію Парижа оштрафували за гендерну нерівність.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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