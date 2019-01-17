Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: життя у страху. В Сумах тріщить по швах п’ятиповерхівка; за майже рік 20 млн. грн. податків і нові робочі місця. Як ожила деревоообробна галузь після запровадження мораторію на вивіз кругляку; знову смерть від кору, морози йдуть в Україну та наш традиційний кіноанонс.

Опубліковано Cічень, 17 в 14:10



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