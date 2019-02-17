Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: смерть на передовій від обстрілів бойовиків зигинув наш військовий. Ще двоє поранені; кір знову забирає життя – у столиці зареєстровано перший випадок смерті від недуги; статки на мільйони, але то не рятує – у курортному селі Татарів діти вчяться у столітній, аварійній школі.

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