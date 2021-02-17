Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні; Верховна Рада ухвалила спеціальну постанову щодо Революції Гідності; бариста у Дніпрі відмовилась обслуговувати українською; негода в Україні та світі; в Криму ФСБ знову влаштували обшуки у будинках кримських татар; в Україні запустили сайт щодо вакцинації.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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