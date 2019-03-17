Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: втрати на передовій – через обстріли російських найманців, загинув український військовий; трощили все навколо – жовті жилети перейшли червону межу. Президент Франції пригрозив вжити рішучих заходів; пішов на пенсію остаточно – відсьогодні почався демонтаж Шулявського мосту.

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