Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: кількість нових хворих в Україні невпинно росте – маємо майже 12 тис. за добу і вже в 10 регіонах перевищено показник госпіталізацій; виплата лікарняних під загрозою, через велику кількість хворих Фонд не може вчасно все фінансувати; розгляд законопроектів про земельну реформу триватиме до кінця тижня; від 1700 до 20 тис. грн з позбавленням права кермувати – в Україні відсьогодні діють нові штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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