Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє поранених. Останні новини з фронту; зустріч чемпіонів. Як вітали юнацьку збірну України з футболу – що стала найкращою на планеті; день батька разом з ІСTV, перегони тракторів у Черкасах та негода в Україні та світі.

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