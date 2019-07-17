Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чи є життя після виборів. В уряді обговорюють; 5 років пошуку правди. Річниця катастрофи малайзійського боїнга. Коли Росія відповість за вбивство майже трьохсот людей; після півроку на фронті – вони вдома. Як зустрічали легендарну 93 бригаду Холодний яр.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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