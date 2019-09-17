Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один військовий загинув, російські найманці збільшили кількість обстрілів; у Гореничах під Києвом вночі вщент згорів будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, поліція підозрює підпал; починається 74-а сесія Генасамблеї ООН.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2019-09-17
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