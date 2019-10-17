Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Рада ухвалила в цілому проект закону про викривачів корупційних злочинів; конгресмени США проти виведення американських військ із Сирії; тисячі людей на Рівненщині залишилися без медичної допомоги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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