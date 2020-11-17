Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протести під Радою. Підприємці проти касових апаратів для ФОП; знову майже 12 тис. інфікованих за добу; не спалюй, а компостуй. Факти нагадують про шкоду спалювання листя й альтернативні способи його утилізації; одні демонтують, а на інші закривають очі. МАФи – які заполонили вулиці столиці досі на місці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.