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Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: протести під Радою. Підприємці проти касових апаратів для ФОП; знову майже 12 тис. інфікованих за добу; не спалюй, а компостуй. Факти нагадують про шкоду спалювання листя й альтернативні способи його утилізації; одні демонтують, а на інші закривають очі. МАФи – які заполонили вулиці столиці досі на місці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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