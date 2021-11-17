Факти ICTV — Випуск 12:45 (17.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Франківську медики врятували жінку, в якої через Covid стався інфаркт; бойовики обстріляли Невельське. Пошкоджені сім будинків, два зруйновані повністю; український АН-178, розробки військової та цивільної авіації. Якими новинками вражає авіасалон у Дубаї; ситуація на польсько-білоруському кордоні; маршрутки по 20 грн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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