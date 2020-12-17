Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: помер Генадій Кернес; коронавірус в Україні та світі; коли будуть поставки вакцини в Україну; у Харкові встановили спеціальні розмітки для неправильного паркування; як обрати ялинку на Новий рік; китайські астронавти доставили на землю зразки місячного грунту; погода в Україні; а також снігопад в Японії та США.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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