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Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Миколаївщині від холоду помер молодий чоловік; під час пожежі в одеському готелі загинуло дві людини, ще кілька постраждалих наразі знаходяться в лікарні; затриманий в аеропорту Шереметьєво російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у поліцейському відділку в передмісті Москви; в США готуються до інавгурації новообраного президента  Джо Байдена.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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