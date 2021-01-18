Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.01.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Миколаївщині від холоду помер молодий чоловік; під час пожежі в одеському готелі загинуло дві людини, ще кілька постраждалих наразі знаходяться в лікарні; затриманий в аеропорту Шереметьєво російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у поліцейському відділку в передмісті Москви; в США готуються до інавгурації новообраного президента Джо Байдена.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-01-18
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