Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кремль зазнає шалених збитків за окупацію Криму – через санкції, Росія втратила 150 млрд доларів; останній тиждень перед виборами президента – ми розкажемо, що робитиме Парламент; знати, щоб не бути ошуканим: Факти розкажуть про сучасні технології фальшування виборчого процесу.

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