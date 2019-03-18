ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 18.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кремль зазнає шалених збитків за окупацію Криму – через санкції, Росія втратила 150 млрд доларів; останній тиждень перед виборами президента – ми розкажемо, що робитиме Парламент; знати, щоб не бути ошуканим: Факти розкажуть про сучасні технології фальшування виборчого процесу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (18.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (18.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.03.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка