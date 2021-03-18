Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: черговий тривожний рекорд епідемії – в Україні 15 тис. нових випадків Covid; українці бояться щеплюватись, через недовіру до CoviShield; парламент може не встигнути розглянути земельну реформу до кінця цього пленарного тижня; 9 обстрілів за добу – окупанти посилюють напругу на фронті і виводять техніку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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