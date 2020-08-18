Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загальнонаціональний страйк у Білорусі триває; 1 616 нових хворих на коронавірус, б’є рекорди захворюваності Харківщина та Львівщина; успішне село Радовель на Житомирщині, в чому його секрет; дніпровські винахідники створили диво машину, всього за $1 подолали 800 кілометрів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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