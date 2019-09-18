Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічні новини з фронту, там загинув український військовий, є поранені; російські бомбардувальники знову провокують НАТО, а у США переконані, що нинішніх санкцій вже не достатньо, щоб зупинити Кремль; сьогодні у Мінську розпочнуться переговори тристоронньої контактної групи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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