Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.09.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічні новини з фронту, там загинув український військовий, є поранені; російські бомбардувальники знову провокують НАТО, а у США переконані, що нинішніх санкцій вже не достатньо, щоб зупинити Кремль; сьогодні у Мінську розпочнуться переговори тристоронньої контактної групи.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2019-09-18
Теги: Факти 12.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.