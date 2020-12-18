Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в україні та світі; ситуація на передовій; як борються в Україні з коронавірусом; про вакцинацію українців та кадрові питання у Верховній Раді; чому знову мерзне Світловодськ на Кіровоградщині; на Тернопільщині виготовляють унікальні новорічні іграшки; США продовжує замітати снігом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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