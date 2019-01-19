Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 19.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці відзначають Водохреще. Де і як пірнають; українські бійці збили ворожий дрон, оснащений осколковою вибухівкою; латати ями в мороз – можна. Луцькі дорожники кажуть – винайшли метод. Чи спрацює такий експеримент на вітчизняних шляхах.

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