Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.01.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці відзначають Водохреще. Де і як пірнають; українські бійці збили ворожий дрон, оснащений осколковою вибухівкою; латати ями в мороз – можна. Луцькі дорожники кажуть – винайшли метод. Чи спрацює такий експеримент на вітчизняних шляхах.

Опубліковано Cічень, 19 в 16:04



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