Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: це не провокація, а спланований штурм – ОБСЄ зафіксувала понад 2 тис. вибухів під час вчорашньої атаки росіян; негайно припинити агресію на Донбасі – світ продовжує підтримувати Україну. Долучились Польща, Грузія та Курт Волкер; депутати хочуть знати на якому етапі розслідування справ Майдану і планують позачергову сесію; кількість загиблих від коронавірусу вже перевищила 2 тис. Водночас, росте число заражених людей за межами Китаю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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