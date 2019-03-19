Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пройдено вже пів тисячі поправок – Парламент продовжив розгляд мовного закону; 170 млн євро – уряд Франції рахує збитки від жовтих желетів і посилює заходи безпеки; її вірші найбільше цитують, а пісні на слова, стають хітами – сьогодні день народження відзначає Ліна Костенко.

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