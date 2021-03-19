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Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за добу маємо близько 16 тис. нових випадків Covid; Україна перейшла до другого етапу вакцинації – міністр Степанов звітував в парламенті і анонсує нові вакцини на початку квітня; знову на Донбасі загинув український воїн, а бойовики активно цілять по наших позиціях; NASA, за три роки, готується до відправки людей на Місяць. Американці провели успішний тест ракети.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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