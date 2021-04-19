Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 6,5 тис. хворих за добу. Хроніки Covid в Україні та початок вакцинації Pfizer; на фронті один загиблий та один поранений. Агресію Росії та посилення військ на українських кордонах обговорить сьогодні Рада ЄС; хто облаштував стихійне звалище просто на околицях Черкаського села. І як прибрати незаконний полігон; на Харківщині випробовують нову версію трактора Т-160.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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