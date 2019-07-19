Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підірвали і викрали гроші! У Харківській та Дніпропетровській областях підірвали банкомати; Прикарпаття без питної води. Чому цілі села і навіть райони п’ють із криниць каламуть; французькі та італійські делікатеси! Де на Черкащині скуштувати вишукані крафтові сири.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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