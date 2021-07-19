Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:у лікарні помер військовий, який після обстрілу бойовиків дістав опіки 80% тіла; у Франції нова хвиля коронавірусу; масові пожежі у США ; у Франківську хочуть запровадити штрафи 50 тис. грн для тих, хто купатиметься у необлаштованих місцях; потужна злива у Києві; масштабна ДТП на Волині; Віталій Кличко святкує 50-річчя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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