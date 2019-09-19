Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: скандал на Прикарпатті – чиновницю від освіти впіймали на задорогих закупівлях шкільного приладдя; українці у Польщі підвищують свою собівартість – за мінімальні гроші вже ніхто працювати не хоче.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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