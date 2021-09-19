Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: захворюваність на коронавірус в Україні впала вдвічі; вакцину Moderna визнали найефективнішою проти вірусу; російські найманці застосовують великі калібри; у Росії останній день голосування до Держдуми; Марш рівності на Хрещатику; святковий концерт Океану Ельзи у Львові; повернення місії SpaceX.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.