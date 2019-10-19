Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: атаки на наші позиції на Донбасі не вщухають. Зранку вже чотири обстріли; 15 загиблих і багато людей зникли безвісти – у Красноярському краї Росії прорвало дамбу; Олегу Гладковському обирають запобіжний захід – включення із судового засідання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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