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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.10.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: новий рекорд смертності. 538 українців за добу забрав Covid-19; депутати обрали першого заступника голови парламенту. Ним став Олександр Корнієнко; на Волині крадуть пісок. Хто орудує і чому місцева влада закриває очі; люди – сортують, місто – заробляє. Як Барселона вже понад 20 років успішно бореться зі сміттям.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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