Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: одужали більше, ніж захворіли. Хроніки Covid в Україні та світі; народжені в Україні – вони ставали олімпійськими чемпіонами під прапорами інших країн. Чому в нас не розвивається фігурне катання; Миколай прийшов. У Львові відкрили резиденцію святого. А у Києві сьогодні засвітять головну ялинку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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