Факти ICTV – Випуск 12:45 (2.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 2.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті загинув український воїн, бойовики обстріляли 13 населених пунктів. Водночас, окопами ворогів шириться паніка; надзвичайна ситуація у повітрі – Росія не пустила до свого простору французький пасажирський літак; при Україні було краще, а люди забули, як виглядає долар – репортаж з Криму.

Опубліковано Листопад, 02 в 15:39



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.