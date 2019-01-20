Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 20.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напруження на фронті не спадає – 16 обстрілів за добу; штормове попередження на Київщині, іншим областям готуватись – в Україну повертаються сніги та морози; розвивають фантазію, увагу, пам’ять і вміння аналізувати  – не друковані, а пошиті з тканини книжки.

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