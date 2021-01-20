Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за добу від коронавірусу в Україні померло 212 людей; у США відбудеться інавгурація Джо Байдена на пост президента країни; в Україні процвітає злочинне та безкарне використання особистих даних громадян і люди нічого не можуть довести; Львівський Національний Університет імені Франка святкує 360-річчя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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