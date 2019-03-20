Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зарплати зменшать, премії скасують – Кабінет міністрів продовжить контракт з нинішнім правлінням Нафтогазу; шокував усіх і не виключено самого Путіна – президент Казахстану залишив посаду – у країні валютна паніка; до першого туру, закон про мову схоже розглянути не встигнуть.

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