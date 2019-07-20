Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє військових та мирний житель загинули через атаки бойовиків на Донбасі; Житло морякам! Усіх 24 військовополонених Кремля забезпечать квартирами; три роки без відповіді. Хто вбив журналіста Павла Шеремета.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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